Alanyaspor evinde Kayseri önünde

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray- Bursaspor maçının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Alt sıraları yakından ilgilendirecn mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.