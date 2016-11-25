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evinde Kayseri önünde

Alanyaspor evinde Kayseri önünde
Süper Lig'de bu akşam Galatasaray- Bursaspor maçının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Alt sıraları yakından ilgilendirecn mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.
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