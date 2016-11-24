Zorya kolay değil

Fenerbahçe teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Önemli bir karşılaşma. Kazanırsak Avrupa serüveni açısından büyük bir adım atacağız. Son maçımız Feyenoord deplasmanı. Bu yüzden iyi bir sonuç almalıyız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, rotasyon yapıp yapmayacağı konusunda, sahaya çıkaracağı 11'e son antrenmanın ardından karar vereceğini ve fit durumdaki futbolcuları tercih edeceğini de açıkladı.



ALPER'İN KALİTESİ ORTA SAHADA

Advocaat şöyle devam etti: "Takımı tanımak için 6 haftaya ihtiyaç vardır. Ligdeki 3 maçta fena değildik ama 1 puan alabildik. Hala o kaybedilen puanları geri almaya çalışıyoruz. Örneğin Alper Potuk; geçen sezonu hep kanatta geçirmiş. Ama esas kalitesinin orta sahada olduğunu gördük. Aatif kendisini geliştirdi. Ondan daha fazlasını bekliyorum. Salih de idmanlarda son zamanlarda daha agresif. Umarım onun için de başlangıç olur. Uzun sezonda her oyuncuya ihtiyacım var."



EN SAMİMİ İTİRAF: AATIF'I TAM TANIYAMADIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat basın toplantısında samimi bir itirafta da bulundu. Aatıf'ın UEFA kadrosunda olmasını isteyip istemeyeceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Aatif'ı geldiğimde tam tanımıyordum. Bana heyecan vermedi. Fernandao da sakattı. O yüzden böyle bir karar aldık."