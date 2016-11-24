Zorya kolay değil

Fenerbahçe teknik DirektörüDick Advocaat,Zorya maçı öncesi düzenlediğibasın toplantısında, "Önemlibir karşılaşma. KazanırsakAvrupa serüveni açısındanbüyük bir adım atacağız.Son maçımız Feyenoorddeplasmanı. Bu yüzdeniyi bir sonuç almalıyız"dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, rotasyonyapıpyapmayacağıkonusunda, sahayaçıkaracağı11'e sonantrenmanınardından kararvereceğini vefit durumdakifutbolcuları tercihedeceğini deaçıkladı.
ALPER'İN KALİTESİ ORTA SAHADA Advocaat şöyle devam etti: "Takımı tanımak için 6haftaya ihtiyaç vardır. Ligdeki3 maçta fena değildikama 1 puan alabildik. Halao kaybedilen puanları gerialmaya çalışıyoruz. ÖrneğinAlper Potuk; geçensezonu hep kanatta geçirmiş.Ama esas kalitesininorta sahada olduğunugördük. Aatifkendisini geliştirdi.Ondan daha fazlasınıbekliyorum. Salih deidmanlarda son zamanlardadaha agresif. Umarımonun için de başlangıçolur. Uzun sezonda heroyuncuya ihtiyacım var."
EN SAMİMİ İTİRAF: AATIF'I TAMTANIYAMADIM Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaat basın toplantısında samimibir itirafta da bulundu. Aatıf'ın UEFAkadrosunda olmasını isteyip istemeyeceğiyleilgili soruya şu yanıtı verdi: "Aatif'ıgeldiğimde tam tanımıyordum. Banaheyecan vermedi. Fernandao da sakattı.O yüzden böyle bir karar aldık."
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