Serdar Kurtuluş’a 7 saatlik ameliyat

Geçtiğimiz günlerde U21 takımı ile yapılan antrenman maçında sakatlanan Bursasporlu Serdar Kurtuluş Almanya'nın Tübingen Üniversite Hastanesi'nde 7 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrasında yapılan açıklamada Serdar Kurtuluş'un iyileşme sürecinin 8-9 ayı bulacağı bildirilirken tecrübeli oyuncunun yürümesine engel bir durum olmayacağı belirtildi.