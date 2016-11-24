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Serdar Kurtuluş’a 7 saatlik ameliyat

Bursasporlu oyuncu Almanya’da 7 saat süren bir operasyon geçirdi

Serdar Kurtuluş’a 7 saatlik ameliyat
Geçtiğimiz günlerde U21 takımı ile yapılan antrenman maçında sakatlanan Bursasporlu Serdar Kurtuluş Almanya'nın Tübingen Üniversite Hastanesi'nde 7 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrasında yapılan açıklamada Serdar Kurtuluş'un iyileşme sürecinin 8-9 ayı bulacağı bildirilirken tecrübeli oyuncunun yürümesine engel bir durum olmayacağı belirtildi.
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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