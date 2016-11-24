Osmanlı, Romanya'da sonunu getiremedi!

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. haftasında konuk olduğu Romanya'nın Steaua Bükreş ekibine 2 - 1 mağlup oldu.



Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Nationala Arena'da oynanan maçta Osmanlıspor, 30. dakikada Badou Ndiaye ile 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 68. dakikada Marko Momcilovic ve 86. dakikada Gabriel Tamas ile bulduğu gollerle maçı 2 - 1 kazandı.



Grupta oynanan diğer maçta ise Zürih ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.



Bu sonuçların ardından son maçlar öncesi Osmanlıspor 7 puanla lider durumda. Villarreal, Steaua Bükreş ve Zürih'in ise 6 puanı bulunuyor.



KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada ani gelişen Steaua Bükreş atağında Popa ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Osmanlıspor savunmasına çarpan top yandan kornere gitti.

9. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Nita, yerden sağına gelen topa iyi uzanarak gole izin vermedi.

16. dakikada Popa'nın soldan ortasında Momcilovic'in kafa vuruşunda, top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

26. dakikada Pintilii'nin, ceza yayının hemen gerisinde Musa Çağıran'ı düşürmesi sonucu Osmanlıspor serbest vuruş kazandı. Rusescu'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kontrol etti.

30. dakikada Osmanlıspor, 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Vrsajevic, topu içeriye çıkardı. Ndiaye'nin penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top kalecinin sağından filelerle buluştu.

36. dakikada Osmanlıspor ikinci gole yaklaştı. Delarge'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Maher'in şutunda Nita, soluna gelen topu son anda kornere çeldi. Maher, iki dakika sonra benzer noktadan bir kez daha şansını denedi ancak top sağdan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Musa Çağıran'ın uzaktan sert şutunda kaleci Nita, soluna gelen topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

60. dakikada Boldrin'in sağ köşe gönderine yakın noktadan kullandığı serbest atışta Karcemarskas, topu ön direkte yumrukladı. Meşin yuvarlak ceza sahasında müsait durumdaki William'ın önüne düştü. Brezilyalı futbolcunun şutunda top üsten auta gitti.

68. dakikada Steaua Bükreş beraberliği yakaladı. Boldrin'in ceza sahası sağ yan çizgisinin hemen gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Karcemarskas'ın yumrukladığı top Momcilovic'in önünde kaldı. Momcilovic'in kale önünden yaptığı vuruşta Numan'ın çabası yetersiz kalırken, top Osmanlıspor ağlarıyla buluştu: 1-1

71. dakikada Regattin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Prochazka ceza sahasında gelişine şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

74. dakikada Achim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

86. dakikada Steaua Bükreş öne geçti. Boldrin'in sağ köşe gönderine yakın bölgeden kullandığı köşe vuruşunda eski Galatasaraylı futbolcu Tamaş, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1



Hakemin son düdüğüyle birlikte sahadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Steaua Bükreş oldu.



