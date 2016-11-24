Micah Richards için düğmeye bastı

Trabzonspor transferde gözünü AstonVilla'da forma giyen İngiliz futbolcu Micah Richards'açevirdi. Bordo-Mavililer'in İngilizoyuncuyla temaslarını sürdürdüğürakamların makul seviyeye gelmesi durumundatransferin gerçekleşme ihtimalininçok yüksek olduğu belirtildi.
TEKLİFİ DEĞERLENDİRİRİM Richards, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Türk takımlarının benimle ilgilendiğini biliyorum.Şu an resmi bir şey yok ama teklifgelirse değerlendirebilirim" dedi. Trabzonspor'un hem stoper hem de sağ kanatta oynayabilen oyuncunun transferinde ekonomik imkanları ön planda tuttuğu ve bu transfer için önemli bütçeler ayırmadığı öğrenildi. Bu transferin kiralanma formülünün de gündemde olduğu öne sürüldü.
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