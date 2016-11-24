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için düğmeye bastı

Trabzonspor hem stoper, hem de sağ kanatta oynayan İngiliz futbolcu için Aston Villa’ya yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Micah Richards için düğmeye bastı
Trabzonspor transferde gözünü Aston Villa'da forma giyen İngiliz futbolcu Micah Richards'a çevirdi. Bordo-Mavililer'in İngiliz oyuncuyla temaslarını sürdürdüğü rakamların makul seviyeye gelmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRİRİM
Richards, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Türk takımlarının benimle ilgilendiğini biliyorum. Şu an resmi bir şey yok ama teklif gelirse değerlendirebilirim" dedi. Trabzonspor'un hem stoper hem de sağ kanatta oynayabilen oyuncunun transferinde ekonomik imkanları ön planda tuttuğu ve bu transfer için önemli bütçeler ayırmadığı öğrenildi. Bu transferin kiralanma formülünün de gündemde olduğu öne sürüldü.
Etiketler:
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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