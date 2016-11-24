Kweuke 5 yıl daha Çaykur Rize’de

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da takım kaptanları Leonard Kweuke ve Orhan Ovacıklı ile 5'er yıllık sözleşme yenilendi. Kweuke imzadan sonra, "Rize'de kaldığım için çok mutluyum. Gitmek gibi bir düşüncem olmadı. Burada kalacağıma inanıyordum. Taraftarımız takıma sahip çıksın" ifadesini kullandı.