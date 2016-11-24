Yol Durumu
  1. Serdar Kurtuluş’a 7 saatlik ameliyat
  2. Micah Richards için düğmeye bastı

Kweuke 5 yıl daha Çaykur Rize’de

Ç.Rize golcü yıldız Leonard Kweuke’nin sözleşmesini 5 yıl daha

Kweuke 5 yıl daha Çaykur Rize’de
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da takım kaptanları Leonard Kweuke ve Orhan Ovacıklı ile 5'er yıllık sözleşme yenilendi. Kweuke imzadan sonra, "Rize'de kaldığım için çok mutluyum. Gitmek gibi bir düşüncem olmadı. Burada kalacağıma inanıyordum. Taraftarımız takıma sahip çıksın" ifadesini kullandı.
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar