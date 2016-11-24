Geri dönüşün efendisi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında evinde Benfica ile 3-3 berabere kaldı.



3 DİREK VE SONRA GOL

2'de Benfica'da Eliseu'nun şutunda top direkten dışarıya gitti. 10'da Guedes önce savunmadan ardından Fabri'den sıyrılarak topu ağlara gönderdi. 25'te Benficalı Semedo'nun uzaktan şutunda kaleci Fabri çaresiz kaldı. Portekiz ekibi 2 farkı yakaladı. 32'de Benfica'nın kullandığı serbest vuruşta top önce 3 kez direkten döndü. Sonrasında Fejsa topu ağlara gönderdi. 53'te Mitroglou kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı. 58'de Beck'in ortasında Cenk müthiş bir voleyle topu ağlara gönderdi: 1-3. 82'de Benficalı Lindelöf ceza sahası içinde topa elle dokununca hakem penaltıyı verdi. Quaresma penaltıyı gole çevirdi. 89'da Aboubakar, sol kanattan yapılan ortada topu ağlara gönderdi: 3-3. Gruptaki diğer maçta Napoli ile Kiev 0-0 berabere kaldı. Kartal son maçta Kiev'i yenerse Devler Ligi'nde turlayacak. Berabere kalır, Napoli kaybederse yine yoluna devam edecek.