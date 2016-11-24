Geri dönüşün efendisi

Siyah-beyazlılar, Benfica karşısında 32. dakikada 3-0 geriye düştü... İkinci yarı ayağa kalkan Beşiktaş , 58’de Cenk Tosun, 83’te Quaresma (pen.) ve 89’da Aboubakar ile Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında evinde Benfica ile 3-3berabere kaldı.
3 DİREK VE SONRA GOL 2'de Benfica'da Eliseu'nun şutunda top direkten dışarıya gitti. 10'da Guedes önce savunmadan ardından Fabri'den sıyrılarak topu ağlara gönderdi. 25'te Benficalı Semedo'nun uzaktan şutunda kaleci Fabri çaresiz kaldı. Portekiz ekibi 2 farkı yakaladı. 32'de Benfica'nın kullandığı serbest vuruşta top önce 3 kez direkten döndü. Sonrasında Fejsa topu ağlara gönderdi. 53'te Mitroglou kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı. 58'de Beck'in ortasında Cenk müthiş bir voleyle topu ağlara gönderdi: 1-3. 82'de Benficalı Lindelöf ceza sahası içinde topa elle dokununca hakem penaltıyı verdi. Quaresma penaltıyı gole çevirdi. 89'da Aboubakar, sol kanattan yapılan ortada topu ağlara gönderdi: 3-3. Gruptaki diğer maçta Napoli ile Kiev0-0 berabere kaldı. Kartal son maçta Kiev'i yenerse Devler Ligi'nde turlayacak. Berabere kalır, Napoli kaybederse yine yoluna devam edecek.
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