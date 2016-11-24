Galatasaray’da birkez daha Drogba sesleri

1.5 yıl giydiği Galatasaray forması altında çok önemli bir performans gösteren Didier Drogba'nın ismi yeniden Sarı-Kırmızılı takımla anılıyor... Dün yaptığı açıklamayla Montreal Impact kariyerini sonlandırdığını açıklayan 38 yaşındaki golcünün ara transferde Galatasaray'a gelebileceği konuşuluyor. Gol yollarında yaşanan soruna çözüm bulmak isteyen fakat UEFA kıskacı nedeniyle eli kolu bağlı olan yönetimin, Drogba'yı düşük bir maliyete bitirebileceği konuşuluyor. Fildişili yıldızın da sezon sonuna kadar imzalayacağı bir sözleşmeye sıcak bastığı ifade ediliyor.