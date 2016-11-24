Florya’da barış rüzgarı

F.Bahçe derbisi sırasında ve sonrasında tartışma yaşayan antrenör Ayhan Akman ile kaptan Selçuk İnan dünkü idman öncesi barıştı. İkili birbirine sarılırken Ayhan Akman, "Takım içinde böyle şeyler olur. Büyütmemek lazım" diye konuştu.
YARIN FORMA SELÇUK'UN Teknik direktör Riekerinkdünkü idmanda kaptanSelçuk İnan'la oldukça sıcakbir görüntü sergiledi. Hollandalıhocanın yarınki Bursa maçındahafif sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci'ninyerine Selçuk'u oynatması bekleniyor.
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