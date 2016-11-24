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Florya’da barış rüzgarı

Florya’da barış rüzgarı
F.Bahçe derbisi sırasında ve sonrasında tartışma yaşayan antrenör Ayhan Akman ile kaptan Selçuk İnan dünkü idman öncesi barıştı. İkili birbirine sarılırken Ayhan Akman, "Takım içinde böyle şeyler olur. Büyütmemek lazım" diye konuştu.

YARIN FORMA SELÇUK'UN
Teknik direktör Riekerink dünkü idmanda kaptan Selçuk İnan'la oldukça sıcak bir görüntü sergiledi. Hollandalı hocanın yarınki Bursa maçında hafif sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci'nin yerine Selçuk'u oynatması bekleniyor.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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