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Fenerbahçe evinde 3 puan arıyor

F.Bahçe, bu gece Zorya’yı yenip son haftaya avantajlı girmek istiyor

Fenerbahçe evinde 3 puan arıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında evinde Ukrayna ekibi Zorya'yı konuk ediyor. Saat 19.00'da start alacak maçı Avusturyalı Herald Lechner yönetecek. Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanıp son haftaya avantajlı girmek istiyor. Gruptaki diğer maçta ise Manchester United, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlayacak. Bu maçın skoru da Fener'i yakından ilgilendiriyor.
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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