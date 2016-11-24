Fenerbahçe evinde 3 puan arıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında evinde Ukrayna ekibi Zorya'yı konuk ediyor. Saat 19.00'da start alacak maçı Avusturyalı Herald Lechner yönetecek. Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanıp son haftaya avantajlı girmek istiyor. Gruptaki diğer maçta ise Manchester United, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlayacak. Bu maçın skoru da Fener'i yakından ilgilendiriyor.