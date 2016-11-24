Bursaspor çok iddialı: Güle güle döneriz

Yarın TT Arena'da Galatasaray'la karşılaşacak Bursaspor çok iddialı... İkinci başkan Ali Ademoğlu, Sarı-Kırmızılılar'ı kızdıracak açıklamalar yaptı. Ademoğlu, "İstanbul'a güle güle gideceğiz, güle güle döneceğiz. Haddimizi bilerek oynuyoruz. Bu birlik içinde kazanacağız" dedi... 'Batalla mı Sneijder mi?" tartışmasına katılan Ademoğlu, "Batalla işini son derece profesyonel yapan bir futbolcu. Doğal oladak bizim için Sneijder ile karşılaştırılamaz bile" açıklamasını yaptı.