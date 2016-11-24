Beşiktaş-Benfica maçının devre arasında soyunma odasında Şenol Güneş ve oyuncular arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Siyah-Beyazlı oyuncular 3-0'lık skorun verdiği moral bozukluğuyla soyunma odasına inerken Güneş'in sözleri sessizliği bozdu. Tecrübeli hocanın, "3-0 size yakışan bir skor değil. Kendi kendinizi sorgulayın. İlk yarıda oynadığınız futbolu görünce bu benim takımım mı diye kendi kendime sordum. Bir Kartal asla pes etmez. Siz istediğinizde sahada neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. 3-0 zor gibi gözükse de asla çevrilmeyecek bir skor değil. Taraftarımız önünde sizlerden savaşmanızı istiyorum. Bu sezon hiçbir resmi maçı kaybetmedik. Bunu sürdürmeliyiz" dediği öğrenildi. Sonrasında ise oyuncular maçı çevirdi.



​5 DAKİKA DAHA OLSA GOL ATABİLİRDİK

Şenol Güneş maçtan sonra yaptığı açıklamada maçta duygusal kırılmalar yaşandığını söyledi. Güneş, "Geriye düşsek de bu taraftarla iyi işler yapabileceğimizi gördük. Berabere kaldık üzgünüz ama 3-0'dan sonra maçı çevirdiğimiz için sevinçliyiz. 5 dakika olsa atabilirdik. İlk yarı oyuncularım panikledi, moralleri bozuldu ama 2. devre bunları aştılar. Kazansaydık daha avantajlı olacaktık ama şimdi Dinamo Kiev önünde kazanmak istiyoruz" dedi.



OĞUZHAN&TOLGAY MARKAJDAYDI!

Beşiktaş'ın yıldızları Oğuzhan Özyakup ve Tolgay dün ünlü scoutların radarındaydı. Arsenal, M.City, Torino, B.Leverkusen, Porto, S.Lizbon gibi önemli ekiplerden 8 scout dünkü maçı tribünden izleyip bol bol not tuttu.



3 DiREK SONRASINDA GOL

Beşiktaş-Benfica maçının 32. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Mitroglou'nun vuruşunda top direkten döndü. Pozisyon devamında Mitroglou bu sefer kafa vuruşu yaptı ama top 2. kez direkten döndü. Dönen topu takip eden Salvio'nun vuruşunda top 3. kez sol direkten döndü. Ancak Fejsa 3. kez direkten dönen topa vurarak bu kez meşin yuvarlığı filelere yolladı. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bu gol uzun süre sosyal medyada konuşuldu. Beşiktaşlı taraftarlar, pozisyonda şanssız olduklarını dile getirdiler.



ŞENOL GÜNEŞ BAŞ DÖNDÜRDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yediği ikinci golden sonra Alman futbolcu Beck'i sol bekten sağ beke çekti. Gökhan Gönül'ü ise sağ açığa aldı. Açıkta başlayan Adriano sol beke geçti. Sol açığa da Quaresma kaydı.



MAÇI ÇEVİREN HAMLELER

Şenol Güneş, 3. golden sonra da kanada aldığı Gökhan Gönül'ü ikinci yarıda oyundan aldı. Güneş, Gökhan İnler, Atınç ve Cenk'i oyuna alıp maçı çevirdi.



5 DAKİKAMIZ DAHA OLSA 4. GOL Ü BULURDUK

Gökhan Gönül maçın başında yedikleri erken gollerin konsantrasyonlarını bozduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Maçın 2. yarısına 0-0 gibi başladık. Muhteşem oynayarak 3-3'e getirdik. Belki bir 5 dakikamız olsa 4'ü de bulabilirdik. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Devre arasında tüm takımı çağırarak bize moral verdiler" ifadesini kullandı.

