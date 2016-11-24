Ben Arfa fener’e çok sıcak

Bu sezon PSG formasıyla ligde 10 maça çıkan, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 1 maçta oyuna sonradan giren BenArfa'nın, kendisini çok isteyen Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye hazır olduğu belirtildi.
ISRARDAN ÇOK ETKİLENDİ Ben Arfa'nın yakın çevresine Fenerbahçe'nin kendisinden hiç vazgeçmemesinden etkilendiğini, Beşiktaş'ın da peşinde olmasına karşın Sarı-Lacivertli kulübe çok daha sıcak baktığı belirtildi. Ocak'ta Fenerbahpçe'ye kiralık olarak gelmeye hazır olan Ben Arfa için PSG kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Yarım sezonluk ücretini F.Bahçe karşılaşacak. Yaklaşık 800 bin Euro da kiralama ücreti verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.