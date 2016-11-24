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fener’e çok sıcak

PSG’de mutlu olmayan ’nın kendisinden hiç vazgeçmeyen ev her fırsatta kadrosuna katmak için mücadele veren Fenerbahçe’ye çok sıcak baktığı ve Ocak’ta gelmeye hazır olduğu belirtildi

Ben Arfa fener’e çok sıcak
Bu sezon PSG formasıyla ligde 10 maça çıkan, Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 1 maçta oyuna sonradan giren Ben Arfa'nın, kendisini çok isteyen Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye hazır olduğu belirtildi.

ISRARDAN ÇOK ETKİLENDİ
'nın yakın çevresine Fenerbahçe'nin kendisinden hiç vazgeçmemesinden etkilendiğini, Beşiktaş'ın da peşinde olmasına karşın Sarı-Lacivertli kulübe çok daha sıcak baktığı belirtildi. Ocak'ta Fenerbahpçe'ye kiralık olarak gelmeye hazır olan Ben Arfa için PSG kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Yarım sezonluk ücretini F.Bahçe karşılaşacak. Yaklaşık 800 bin Euro da kiralama ücreti verilecek.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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