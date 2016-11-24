Bayern Münih’e Rusya’da Rostov darbesi: 3-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndadün Rusya'da oynanan maçta Rostov,daha önce bir üst tura çıkmayı garantileyenAlman devi Bayern Münih'i 3-2mağlup etti. Rostov, bu sonuçla sonmaçlar öncesinde grupta 3. sırayı alarakUEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansınıarttırdı.
BAYERN ÖNE GEÇTİ AMA...
Ev sahibi Rostov'un gollerini 44'teSardar Azmoun, 49'da Dmitri Poloz(pen) ve 67'de Christian Noboa kaydetti.Bayern Münih'in gollerini ise35'te Douglas Costa ve 52'de JuanBernat attı.
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