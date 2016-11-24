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Bayern Münih’e Rusya’da Rostov darbesi: 3-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Rus ekibi Rostov, Bayern Münih’i 3-2 ile geçerek UEFA’ya katılma şansını arttırdı

Bayern Münih’e Rusya’da Rostov darbesi: 3-2
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün Rusya'da oynanan maçta Rostov, daha önce bir üst tura çıkmayı garantileyen Alman devi Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti. Rostov, bu sonuçla son maçlar öncesinde grupta 3. sırayı alarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını arttırdı.

BAYERN ÖNE GEÇTİ AMA...
Ev sahibi Rostov'un gollerini 44'te Sardar Azmoun, 49'da Dmitri Poloz (pen) ve 67'de Christian Noboa kaydetti. Bayern Münih'in gollerini ise 35'te Douglas Costa ve 52'de Juan Bernat attı.
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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