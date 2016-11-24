Başakşehir’den anlamlı destek

Hafta sonunda Beşiktaş'la ligmaçı oynayacak olan Başakşehir Kulübü,Benfica karşısında Beşiktaş'adestek mesajı yayımladı. İstanbul Başakşehir'inTwitter hesabında yer alanmesajda, "Benfica karşısında Beşiktaş'abaşarılar dileriz. Maçtansonra dinlenmek isterseniz biliyorsunuzburada bir eviniz daha var."ifadelerine yer verdi.
HARİKA JEST Başakşehir Kulübü'nün bu jesti Beşiktaşlı taratarların ve tüm futbolseverlerin taktirini kazandı.
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