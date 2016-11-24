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Başakşehir’den anlamlı destek

Lig lideri , maç öncesi attığı destek mesajıyla gönülleri fethetti

Başakşehir’den anlamlı destek
Hafta sonunda Beşiktaş'la lig maçı oynayacak olan Başakşehir Kulübü, Benfica karşısında Beşiktaş'a destek mesajı yayımladı. İstanbul Başakşehir'in Twitter hesabında yer alan mesajda, "Benfica karşısında Beşiktaş'a başarılar dileriz. Maçtan sonra dinlenmek isterseniz biliyorsunuz burada bir eviniz daha var." ifadelerine yer verdi.

HARİKA JEST
Başakşehir Kulübü'nün bu jesti Beşiktaşlı taratarların ve tüm futbolseverlerin taktirini kazandı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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