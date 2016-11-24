UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında, deplasmanda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 4 - 0 yenilen Atiker Konyaspor'un elenmesi kesinleşti.



Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Abdülkerim, 36. dakikada Dentinho, 66. dakikada Eduardo ve 74. dakikada Bernard kaydetti.



Bu sonucun ardından son maçlar öncesinde grupta 1 puanı bulunan Atiker Konyaspor'un elenmesi kesinleşti. Shakhtar Donetsk ise 15 puanla liderliğini sürdürdü.



Grupta oynanan diğer maçta ise Gent, sahasında Sporting Braga ile 2 - 2 berabere kaldı. Grupta Sporting Braga'nın 6, Gent'in ise 5 puanı bulunuyor.



KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Bernard'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği şut Abdülkerim'e çarparak filelere gitti. 1-0



15. dakikada Ömer Ali'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut dışarı çıktı.



32. dakikada gönderilen topla ceza sahasına giren Boryachuk'un çektiği şut sağ kale direğinin yanından auta çıktı.



36. dakikada Taison'un pasında topla buluşan Dentinho vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



43. dakikada Bernard'ın pasında Taison'un ceza sahası içinden vurduğu şut kaleci Serkan'ı geçerken kale çizgisi üstünde Selim'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

52. dakikada Mehmet Uslu'dan aldığı pasla ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Meha'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Shevchenko'da kaldı.

57. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Kaleyi cepheden gören yerde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Shevchenko iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Shakhtar Donetsk farkı 3'e çıkardı. Srna'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelerle buluştu: 3-0

74. dakikada Ukrayna temsilcisi Bernard ile 4. golü buldu. Boryachuk'un ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bernard'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Shakhtar Donetsk karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

