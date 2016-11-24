Asla saygısızlık yapmadım

Fenerbahçe derbisinde antrenör Ayhan Akman'la yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Selçuk İnan dün basının karşısına çıktı. İşte milli futbolcunun açıklamaları: "Geldiğimden beri 5 yılda 10 kupa kazandık. Benim olduğum zamanda hiçbir arkadaşım diğer arkadaşını satmadı, satmayacak da... Neden kadroda olmadığımı hoca daha iyi bilir. Bu duruma alışkın değilim. Duygusallık da bazen ön plana çıkabiliyor. Bu benim performansımı da düşürüyor. Fenerbahçe maçında oynamamayı beklemiyordum. En azından kaptan olduğum için orada olmam gerektiğini düşünmüştüm. Neticesinde benim yerime başka bir arkadaşım oynadı. Saygı duydum. Maç sırasında sonuna kadar ısındım. Oyuna girmeyi bekledim. Fakat oyuna Cavanda girdi. Duygusal patlamayla yine saygısızlık yapmadım. Ayhan Hoca'ya serzenişte bulundum."