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'a acımadı!

’in 9. haftasında , Spor Salonu’nda ağırladığı Sırp ekibi ’ı 100-79 mağlup etti. Anadolu Efes bu skorla Euroleague’de 4. galibiyetini almış oldu.

Anadolu Efes Kızılyıldıza acımadı!

Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta maçında Sırbistan'ın MTS ekibini 100-79 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Kızılyıldız MTS ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Kızılyıldız MTS, pota altında bulduğu sayılarla 3. dakikada 10-4 öne geçti. Rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 11-10. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam edilen maçın ilk periyodu 21-21 berabere tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir mücadele sergilerken, 15. dakikaya 31-31 berabere girildi. Honeycutt'ın üç sayılık basketiyle üstünlüğü eline geçiren Anadolu Efes, Heurtel, Brown ve Cedi Osman'ın verdiği katkıyla 10-0'lık seri yakaladı ve 17. dakikada skoru 41-31 yaptı. Lacivert-beyazlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını 47-40 üstün geçti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Brown, Cotton, Granger ve Honeycutt ile bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 13 sayıya (58-45) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım daha sonra Jenkins'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlere engel olamayınca 28. dakikanın başında fark 4 sayıya (64-60) indi. Cedi Osman ve Thomas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketlerle yeniden toparlanan Anadolu Efes, son periyoda da 74-64 önde girdi.

Final periyodunun ilk bölümünde yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Anadolu Efes karşısında Wolters ve Simonovic ile sayı bulan Kızılyıldız MTS, 34. dakika farkı 5 sayıya (80-75) düşürdü. Ancak daha sonra hem hücum hem de savunmada sergilediği baskılı mücadeleyle rakibinin oyun disiplinini bozan Anadolu Efes, yakaladığı 14-0'lık seriyle 38. dakikada skoru 94-75 yaptı. Kalan sürede de etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 100-79 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları yirmişer sayıyla Anadolu Efes'ten Brown ile Kızılyıldız MTS'den Jenkins oldu.

Anadolu Efes ribauntlarda rakibine 49-25 üstünlük sağladı.

SALON:

HAKEMLER: Emilio Perez Pizarro xx, Ioannis Foufis xx, Moritz Reiter xx

ANADOLU EFES: Thomas xx 6, Honeycutt xxx 12, Derrick Brown xxx 20, Cedi xxx 12, Cotton xxx 19, Granger xx 5, Omic xx 2, Heurtel xxx 17, Dunston xx 7

KIZILYILDIZ: Wolters xx 8, Dangubic xx 2, Lazic xx 2, Simanic xx 2, Simonovic xx 9, Jenkins xxx 20, Guduric xxx 14, Jovic xx 7, Kuzmic xx 6, Bjelica xx 9

1. PERİYOT: 21-21
DEVRE: 47-40 (Anadolu Efes lehine)
3. PERİYOT: 74-64 (Anadolu Efes lehine)
5 FAUL: Lazic (Kızılyıldız)
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 22:08
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