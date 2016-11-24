A.Efes-C.Zvezda/ Milano-F.Bahçe

Euro Lig'de bugün 2 Türk ekibi gruplarında 9. maçlarına çıkacak. 12. sırada bulunan temsilcimiz Anadolu Efes 9. Crvena Zvezda'yı saat 20.00'de konuk edecek.



FENER ZORLU DEPLASMANDA

6. sırada bulunan Fenerbahçe ise 10. durumdaki EA7 Milano'yla İtalya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.45'te başlayacak. Sarı-Lacivertli takım arka arkaya aldığı 3 yenilginin ardından son maçında Anadolu Efes'i 88-80 mağlup ederek şeytanın bacağını kırmayı başarmıştı.