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A.Efes-C.Zvezda/ Milano-F.Bahçe

Euro Lig’de A.Efes, C.Zvezda’yı konuk edecek. F.Bahçe ise deplasmanda EA7 Milano ile karşılaşacak

A.Efes-C.Zvezda/ Milano-F.Bahçe
Euro Lig'de bugün 2 Türk ekibi gruplarında 9. maçlarına çıkacak. 12. sırada bulunan temsilcimiz Anadolu Efes 9. Crvena Zvezda'yı saat 20.00'de konuk edecek.

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6. sırada bulunan Fenerbahçe ise 10. durumdaki EA7 Milano'yla İtalya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.45'te başlayacak. Sarı-Lacivertli takım arka arkaya aldığı 3 yenilginin ardından son maçında Anadolu Efes'i 88-80 mağlup ederek şeytanın bacağını kırmayı başarmıştı.
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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