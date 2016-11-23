Yönetim 4 bölgeye takviye yapacak

Antalyaspor maçının ardından mini bir durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetimi, devre arasında takıma 4 direkt oynayacak oyuncu takviye yapılmasını kararlaştırıldı.



GOLCÜ ŞART

Özellikle takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntıların vurgulandığı toplantı da bu mevkiye çok önemli bir ismin transfer edilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Sağbek ve sağ açık transferlerinin yanı sıra ön libero mevkii için ısıran ve takım içerisinde liderlik üstlenebilecek bir oyuncu için araştırmalara başladı. Trabzonspor yönetimi sağ açık bölgesi için Ömer Ali Şahiner'in üzerine duruyor.