Yol Durumu
  1. Fatih Terim geri dönüyor
  2. Quaresma’nın hedefi Bobo’yu yakalamak

Ve kriz sona erdi!

Dün Başkan Dursun Özbek’le bir araya gelen yaşananları anlattı... Ardından da sabah yapılan idmanda yer

Ve kriz sona erdi!
Fenerbahçe derbisinde oyuna alınmadığı için sinirlenen ve yardımcı antrenör Ayhan Akman'la tartışma yaşayan Selçuk İnan, Riekerink tarafından önceki gün yapılan idmana alınmamıştı.

AŞIRI TEPKİ VERDİM
Dün Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen milli futbolcu tüm yaşananları anlattı. Selçuk'un derbide oynamayı çok istediğini, bu nedenle aşırı bir tepki verdiğini belirterek, "Ne Riekerink'e ne de Ayhan hocaya bir saygısızlığım söz konusu olamaz. Ben bu takımın kaptanıyım. Her zaman formam için mücadele edeceğim" dediği öğrenildi.

BÖYLE ŞEYLER OLUR
Başkan Özbek'in de buna karşılık, "Takım içinde böyle şeyler olur. Hepsi geride kaldı. Sana güvenimiz sonsuz" ifadesini kullandığı öğrenildi. Selçuk bu görüşme sonrası idmana çıktı ve kriz böylece tatlıya bağlanmış oldu.

AKMAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Kaptan dün sabah Başkan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmenin ardından antrenör Ayhan Akman'la bir araya geldi. Yıldız futbolcu, derbi sonrası gerilim yaşadığı Akman'dan özür diledi. İkili arasında gerilim sona ererken, Selçuk'un idmanda oldukça neşeli olması da dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler:
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar