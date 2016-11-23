Ve kriz sona erdi!

Fenerbahçe derbisinde oyuna alınmadığı için sinirlenen ve yardımcı antrenör Ayhan Akman'la tartışma yaşayan Selçukİnan, Riekerink tarafından önceki gün yapılan idmana alınmamıştı.
AŞIRI TEPKİ VERDİM
Dün Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen milli futbolcu tüm yaşananları anlattı. Selçuk'un derbide oynamayı çok istediğini, bu nedenle aşırı bir tepki verdiğini belirterek, "Ne Riekerink'e ne deAyhan hocaya bir saygısızlığımsöz konusu olamaz. Ben bu takımınkaptanıyım. Her zamanformam için mücadele edeceğim" dediği öğrenildi.
BÖYLE ŞEYLER OLUR
Başkan Özbek'in de buna karşılık, "Takım içinde böyle şeylerolur. Hepsi geride kaldı. Sanagüvenimiz sonsuz" ifadesini kullandığı öğrenildi. Selçuk bu görüşme sonrası idmana çıktı ve kriz böylece tatlıya bağlanmış oldu.
AKMAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Kaptan Selçuk İnan dün sabah Başkan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmenin ardından antrenör Ayhan Akman'la bir araya geldi. Yıldız futbolcu, derbi sonrası gerilim yaşadığı Akman'dan özür diledi. İkili arasında gerilim sona ererken, Selçuk'un idmanda oldukça neşeli olması da dikkatlerden kaçmadı.
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