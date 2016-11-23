Yol Durumu
  1. Şok! Mustafa Akbaş’ta 3 ayrı kırık oluştu
  2. Yönetim 4 bölgeye takviye yapacak

Tek çözüm transfer!

Tabeladaki yerlerinin hoş olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam “Bu herkes gibi beni de memnun etmiyor ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Transfer döneminde gerekli takviyeler mutlaka olacak” dedi

Tek çözüm transfer!
Antalyaspor yenilgisiyle büyük şok yaşayan Trabzonspor'da tüm gözler ara transfer dönemine çevrilmiş durumda... Teknik direktör Ersun Yanal, takım içerisindeki sorunların çözümü için takviyeye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Tecrübeli hoca, "Zaten bu konuda sıkıntılarımız var. Trabzon'a oyuncu getirmek, oyuncu almak konusunda sıkıntılar yaşadığımızı herkes biliyor. Bunu başkanımız da defalarca dile getirdi. Sıkıntılı zaman diliminde Trabzonspor'un gücünü boşa harcamamak konusunda da titiz davrandığımızdan herkes emin olsun. Ben de çok daha farklı kadrolar kurmak, takviyeler yapmak isterim ancak şartları da göz önüne almak gerekiyor. Transfer döneminde gerekli takviyeler mutlaka olacaktır" dedi.

HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI
Tabeladaki durumlarının hoş olmadığını da dile getiren Yanal, "Bu herkes gibi beni de memnun etmiyor ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Akıllı olmak lazım, herkes üstüne düşen görevi yerine getirmeli. Oyuncu kazanmak çok önemli, ülkedeki en büyük sıkıntılardan biri. En çok oyuncu kazandırmaya çalışanlardan biriyim. Genç oyuncularımızı kazanmak için yine çaba sarf ediyorum ama kazanırken kaybetme korkusu da bende fazlasıyla var" diye konuştu.
Etiketler:
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar