Tek çözüm transfer!

Tabeladaki yerlerinin hoş olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam “Bu herkes gibi beni de memnun etmiyor ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Transfer döneminde gerekli takviyeler mutlaka olacak” dedi
Antalyaspor yenilgisiyle büyük şok yaşayan Trabzonspor'da tüm gözler ara transfer dönemine çevrilmiş durumda... Teknik direktör ErsunYanal, takım içerisindeki sorunların çözümü için takviyeye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Tecrübeli hoca, "Zaten bu konuda sıkıntılarımız var. Trabzon'a oyuncu getirmek, oyuncu almak konusunda sıkıntılar yaşadığımızı herkes biliyor. Bunu başkanımız da defalarca dile getirdi. Sıkıntılı zaman diliminde Trabzonspor'un gücünü boşa harcamamak konusunda da titiz davrandığımızdan herkes emin olsun. Ben de çok daha farklı kadrolar kurmak, takviyeler yapmak isterim ancak şartları da göz önüne almak gerekiyor. Transfer döneminde gerekli takviyeler mutlaka olacaktır" dedi.
HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI Tabeladaki durumlarının hoş olmadığını da dile getiren Yanal, "Bu herkes gibi beni de memnun etmiyor ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Akıllı olmak lazım, herkes üstüne düşen görevi yerine getirmeli. Oyuncu kazanmak çok önemli, ülkedeki en büyük sıkıntılardan biri. En çok oyuncu kazandırmaya çalışanlardan biriyim. Genç oyuncularımızı kazanmak için yine çaba sarf ediyorum ama kazanırken kaybetme korkusu da bende fazlasıyla var" diye konuştu.
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