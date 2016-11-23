Şanlıurfaspor 6 yılda 12 hoca gönderdi

TFF 1. Lig'de 6 sezonda 12 teknik adamla çalışan Şanlıurfaspor'da, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Ligde 6 sezondur mücadele eden sarı-yeşilli ekip, teknik direktör konusunda istediği istikrarı sağlayamadı. Ligin en fazla teknik direktör değiştiren takımları arasında yer alan Şanlıurfaspor'da 6 sezonda 12 teknik adam görev yaptı.

HOCA GEÇİDİ!

Kemal Kılıç ile lig tarihine başlayan sarı-yeşilli ekipte sırasıyla Bahri Kaya, Raşit Çetiner, Ömer Can Göksu, Reha Kapsal, Hüseyin Dağ (3 kez), Cihat Arslan, Osman Özköylü, Engin Korukır, Tugay Kerimoğlu, Erhan Altın ve Ünal Karaman görev yaptı.