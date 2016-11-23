Quaresma’nın hedefi Bobo’yu yakalamak

Beşiktaş' ın Benficaönündeki en büyük kozu,Avrupa kupalarındaSiyah-Beyazlı ekibintarihindeki en golcüüçüncü oyuncusudurumunda bulunanQuaresmaolacak. Portekizlifutbolcu bu sezon ŞampiyonlarLigi'nde 2 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlı ekip, Ricardo Quaresma'nınfileleri havalandırdığıDinamo Kiev ve Napoli maçlarını1-1 beraberliklerle tamamladı. Quaresma,Benfica karşılaşmasındafileleri havalandırarak 12 gollü Bobo'yuyakalamaya çalışacak.
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