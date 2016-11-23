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’nın hedefi Bobo’yu yakalamak

Avrupa’da Beşiktaş forması altında 10 golü bulunan 12 golü olan Bobo’yu yakalamaya çok yaklaştı

Quaresma’nın hedefi Bobo’yu yakalamak
Beşiktaş' ın Benfica önündeki en büyük kozu, Avrupa kupalarında Siyah-Beyazlı ekibin tarihindeki en golcü üçüncü oyuncusu durumunda bulunan Quaresma olacak. Portekizli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez gol sevinci yaşadı. Siyah- Beyazlı ekip, Ricardo Quaresma'nın fileleri havalandırdığı Dinamo Kiev ve Napoli maçlarını 1-1 beraberliklerle tamamladı. Quaresma, Benfica karşılaşmasında fileleri havalandırarak 12 gollü Bobo'yu yakalamaya çalışacak.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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