Quaresma’nın hedefi Bobo’yu yakalamak

Beşiktaş' ın Benfica önündeki en büyük kozu, Avrupa kupalarında Siyah-Beyazlı ekibin tarihindeki en golcü üçüncü oyuncusu durumunda bulunan Quaresma olacak. Portekizli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez gol sevinci yaşadı. Siyah- Beyazlı ekip, Ricardo Quaresma'nın fileleri havalandırdığı Dinamo Kiev ve Napoli maçlarını 1-1 beraberliklerle tamamladı. Quaresma, Benfica karşılaşmasında fileleri havalandırarak 12 gollü Bobo'yu yakalamaya çalışacak.