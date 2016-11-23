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haberi bilet satışını durdurdu

’ya sevkedilen F.Bahçe, derbisinin bilet satışını durdurdu

PFDK haberi bilet satışını durdurdu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona eren derbi maçın faturası kesildi. Temsilcilerin ve gözlemcilerin raporlarını değerlendirmeye alan TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı, PFDK'ya sevk etti. Bu haber üzerine Fenerbahçe yönetimi muhtemel bir tribün kapatma cezası için Beşiktaş derbisi biletlerinin satışını durdurdu.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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