PFDK haberi bilet satışını durdurdu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona eren derbi maçın faturası kesildi. Temsilcilerin ve gözlemcilerin raporlarını değerlendirmeye alan TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı, PFDK'ya sevk etti. Bu haber üzerine Fenerbahçe yönetimi muhtemel bir tribün kapatma cezası için Beşiktaş derbisi biletlerinin satışını durdurdu.