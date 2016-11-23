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Kilo veren sahalara fit dönüyor

Kilo veren Ozan Tufan sahalara fit dönüyor
Derbi maçta riske edilmeyen ancak Zorya maçının kadrosna alınan Ozan Tufan'ın, sakatlığı süresince iyi çalıştığı ve fazla kilolarının bir kısmını verdiği belirtildi. Futbolu çok özlediğini söyleyen , "Çok kritik maçlarda takımımı yalnız bırakmak zorunda kaldım. Dışarda beklemek sahada olmaktan zormuş, bunu anladım. Umarım bir daha böyle sakatlık yaşamam" diye konuştu.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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