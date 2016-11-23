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Kilit isim

Kilit isim Ali Dürüst
Galatasaray yönetimi hem Fatih Terim hem de TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ikna etme konusunda Ali Dürüst'ten yardım isteyecek. TFF'de başkan vekilliği görevini sürdüren Dürüst'ün yarın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le bir araya gelmesi bekleniyor. Dürüst'ün devreye girmesi durumunda, Terim'in geri dönüşü çok daha kolay olacak.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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