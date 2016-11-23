Kilit isim Ali Dürüst

Galatasaray yönetimi hem Fatih Terim hem de TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ikna etme konusunda Ali Dürüst'ten yardım isteyecek. TFF'de başkan vekilliği görevini sürdüren Dürüst'ün yarın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le bir araya gelmesi bekleniyor. Dürüst'ün devreye girmesi durumunda, Terim'in geri dönüşü çok daha kolay olacak.