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Kartal: Karabük maçı çok önemli

Kartal: Karabük maçı çok önemli
Gaziantepspor Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör , "Karabük deplasmanı çok zor geçecek. Bir takım şanssızlıklar yaşadık. Umarım üstesinden geliriz. Devre sonuna kadar en az kaybı yapmak istiyoruz. Karabük maçı bizim için önemli" dedi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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