Kadro yeniden sil baştan

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü kalmayan Galatasaray, Bursaspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Cuma günü sağ bekte Linnes'in, cezalı Carole'un yerine Hakan'ın, stoperde Semih'in oynaması bekleniyor. Riekerink'in derbide kötü oynayan Tolga ve Sinan'ın yerine ise Selçuk ve Yasin'e görev vermesi bekleniyor.