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Kadro yeniden sil baştan

Bursa maçında 11’de büyük değişim

Kadro yeniden sil baştan
Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü kalmayan Galatasaray, Bursaspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Cuma günü sağ bekte Linnes'in, cezalı Carole'un yerine Hakan'ın, stoperde Semih'in oynaması bekleniyor. Riekerink'in derbide kötü oynayan Tolga ve Sinan'ın yerine ise Selçuk ve Yasin'e görev vermesi bekleniyor.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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