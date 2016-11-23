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İyi bir skorla sahadan ayrılacağız

, “Benfica önünde iyi bir skorla sahadan ayrılacağız”diye konuştu

İyi bir skorla sahadan ayrılacağız
Oğuzhan Şampiyonlar Ligi ve ligde Real Madrid ile birlikte yenilmeyen tek takım olduklarını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bu takım adına öz güven açısından iyi bir şey. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Benfica maçına hem takım hem de camia olarak hazırız. İnşallah güzel bir skorla maçın sonunda mutlu ayrılırız" dedi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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