İmparator geri dönüyor

Kadıköy deplasmanında aldığı 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisiyle şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da büyük operasyon için düğmeye basıldı... Dün toplanan Sarı- Kırmızılı yönetimin, Bursaspor maçından çıkacak sonuca bakmadan Jan Olde Riekerink'le yolları ayırmayı düşündüğü öğrenildi. Gelen bilgilere göre, Başkan Dursun Özbek'in Hollandalı hocanın yerine düşündüğü tek isim var, o da Fatih Terim... Özbek, Milli Takım'da oldukça huzursuz bir dönem yaşayan tecrübeli teknik adamı yeniden Galatasaray'ın başına getirmek için harekete geçtiği ifade ediliyor. Özbek önümüzdeki günlerde ilk olarak Terim'le bir araya gelerek anlaşma zemini arayacak. Her seferinde Sarı-Kırmızılı kulüpte yeniden çalışabileceğini söyleyen İmparator'un geri dönüşe sıcak baktığı öğrenildi. Bu konuda asıl belirleyici, TFF'nin göstereceği tutum olacak.



MİLLİLER'İN SEZON SONUNA KADAR TEK MAÇI VAR

Yönetimin TFF'ye, "Terim sezon sonuna kadar hem Galatasaray hem Milli Takım'ı çalıştırsın. Haziran ayında tekrar masaya oturalım" teklifi yapması bekleniyor. Milli Takım'ın sezon sonuna kadar sadece 24 Mart'ta Finlandiya ile karşılaşacak olması, teklifin cazipliğini artırıyor. Galatasaray yönetimi, şampiyonluk yolunda daha fazla geride kalmamak için en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar işi bitirmek istiyor. Yani kulübü çok hareketli bir dönem bekliyor.