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Kartal önünde en kritik maçına çıktı. Benfica’yı yener, Napoli de Kiev’e takılırsa Siyah-Beyazlılar son maçı beklemeden gruptan çıkacak.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bugün kader maçına çıkıyor. Grubunda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Siyah-Beyazlı takım 5. maçında ile karşılaşıyor. Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayan zorlu maçı Slovenyalı hakem Damir Skomina yönetiyor. Grupta 6 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş bugün Benfica'yı yener, Napoli de İtalya'da Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta puan kaybederse bu takdirde Kartal son maçları beklemeden gruptan çıkmayı garantileyecek. Beşiktaş, Benfica'yı devirir, Napoli de Kiev'i yenerse bu takdirde Napoli gruptan çıkacak. Beşiktaş'ın ise gruptan çıkması son maça kalacak. O takdirde Beşiktaş'a gruptaki 6. maçında Kiev önünde alacağı 1 puan da yetecek.



İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Beck, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Adriano, Quaresma, Aboubakar

BENFİCA: Ederson, Luisao, Lindelöf, Semedo, Eliseu, Fejsa, Cervi, Guedes, Salvio, Pizzi, Mitroglou
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 19:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hakan hakan

alt yapıya önem vermessen anca bu kadar olur. türk fubolunun rezil hali...

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cevapla 23.11.2016 21:15
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