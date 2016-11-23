Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bugün kader maçına çıkıyor. Grubunda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Siyah-Beyazlı takım 5. maçında Benfica ile karşılaşıyor. Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayan zorlu maçı Slovenyalı hakem Damir Skomina yönetiyor. Grupta 6 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş bugün Benfica'yı yener, Napoli de İtalya'da Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta puan kaybederse bu takdirde Kartal son maçları beklemeden gruptan çıkmayı garantileyecek. Beşiktaş, Benfica'yı devirir, Napoli de Kiev'i yenerse bu takdirde Napoli gruptan çıkacak. Beşiktaş'ın ise gruptan çıkması son maça kalacak. O takdirde Beşiktaş'a gruptaki 6. maçında Kiev önünde alacağı 1 puan da yetecek.
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alt yapıya önem vermessen anca bu kadar olur. türk fubolunun rezil hali...
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