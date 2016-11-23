Haydi Kartal tam zamanı şimdi

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bugün kader maçına çıkıyor. Grubunda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Siyah-Beyazlı takım 5. maçında Benfica ile karşılaşacak. Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak olan zorlu maçı Slovenyalı hakem Damir Skomina yönetecek. Grupta 6 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş bugün Benfica'yı yener, Napoli de İtalya'da Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta puan kaybederse bu takdirde Kartal son maçları beklemeden gruptan çıkmayı garantileyecek. Beşiktaş, Benfica'yı devirir, Napoli de Kiev'i yenerse bu takdirde Napoli gruptan çıkacak. Beşiktaş'ın ise gruptan çıkması son maça kalacak. O takdirde Beşiktaş'a gruptaki 6. maçında Kiev önünde alacağı 1 puan da yetecek.



BERABERLİK HALİNDE DE ŞANSI SÜRECEK

Beşiktaş bugün Benfica ile berabere kalırsa düğüm bu kez son hafta çözülecek. Benfica-Napoli ve Dinamo Kiev-Beşiktaş maçlarının sonucuna göre hangi takımların gruptan çıkacağı netlik kazanacak. Beşiktaş Benfica önünde kaybeder, Napoli de Kiev'i yenerse Beşiktaş gruptan çıkamayarak elenecek. Ancak Avrupa defteri kapanmayacak. Bu ihtimal gerçekleşirse grubu 3. sırada bitirecek olan Siyah- Beyazlılar yoluna bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



KARTAL YENİLMEZSE REKOR KIRACAK

Beşiktaş Benfica maçında alacağı iyi sonuçla Türk takımları arasında bir başka rekorun da sahibi olacak. Grupta ilk 4 karşılaşmada mağlup olmayan Beşiktaş, kazanır veya rakibiyle berabere kalırsa Şampiyonlar Ligi'nde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaracak ve grup mücadelesinde en uzun süreli yenilmezlik rekorunu da kıracak. 2007-2008'de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında yenilmemiş 5. maçta Inter'e 3-0 yenilmişti.



