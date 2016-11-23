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Gruptan çıkarsak yeni bir dönem başlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Benfica maçı öncesi, “Gruptan çıkarsak bizim için yeni bir dönem başlar” dedi

Gruptan çıkarsak yeni bir dönem başlar
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Benfica maçı için temkinli konuştu. Çok kritik bir maça çıkacaklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Güzel bir futbol ve iyi bir sonuç istiyoruz. Yarış devam ediyor. Öne geçmek için Benfica'yı yenmeliyiz. İyi bir takımla oynayacağız. Değerli oyuncuları var. Önceki 2 iç saha maçında berabere kaldık bu kez kazanmak istiyoruz. Kaybedersek şansımız yok olur. Gruptan çıkarsak Beşiktaş için yeni bir dönem başlar. Kulübün geleceğine katkıda bulunmak elbette bizim için çok önemli. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ 3 PUAN
Varsayımlar üzerine hareket etmemeleri gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Kafamız net, 3 puan için oynayacağız. Benfica maçını düşünerek oyuncu getirmemezlik yapmadık. Oynayacak durumdaysa oynatırım. Şartlar neyse ona göre oynayacağız. Korkumuz yok, Keyif alarak oynayacağız" ifadesini kullandı.

SABIRLI OLMALIYIZ
Güneş Benf ica karşısında sabırlı olmaları gerektiğini ifade ederek, "Taraftarımız önünde bu maçı lehimize çevirmeliyiz" diye konuştu.

TOSİC'İN OYNAMAMASI GEREKİRDİ
, Tosic'in Milli Takım'da oynamaması gerektiğini söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü, "Hatalı bir tercih. Milli Takım çok önemli ama sağlık da çok önemli. Milli Takım'a giden oyuncularla ilgili konuşulması gerekiyor. Oyuncular sakatlanıp geliyorlar. UEFA'nın bazı kriterlerini tartışmaya açmalıyız" ifadesini kullandı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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