Fener’den BB harekatı

Fenerbahçe'nin ocak ayında transferin yıldızı olabilir. Sarı-Lacivertliler, yaz transer döneminden beri peşinde olduğu PSG'nin 10 numarası Ben Arfa'yı kadrosuna katmak için hem Fransız kulübüyle hem de futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağlandı. Kiralık olarak kadroya katılacak olan Ben Arfa'da küçük pürüzler halledilmeye çalışılıyor. Ancak bu futbolcu ile Beşiktaş'ın da ciddi olarak ilgilendiği belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar, Sarı-Lacivertli kulübün bu transferde bir adım önde olduğu ve ezeli rakibinden daha avantajlı olduğunu ifade ediyorlar. Fenerbahçe'nin, ocak ayındaki transferi Ben Arfa ile de bitmeyecek. Fenerbahçe kadrosuna bir de gurbetçi futbolcu katacak.



BİLAL SATIN ALMA OPSİYONUYLA GELİYOR

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı futbolcunun Feyenoord'un kanat oyuncusu Bilal Başakçıoğlu olduğu belirtildi. Bu sezon Feyenoord'da çok etkili bir performans sergileyen Bilal, İstanbul'da da Fener'e karşı oynamış ve beğeni toplamıştı. Fenerbahçe'nin Bilal ile el sıkıştığı ve satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı belirtildi.



Fenerbahçe, yaz transfer döneminde oldukça cazip bir teklifle Ben Arfa'nın kapısını çalmıştı. Ancak PSG yıldız oyuncusu kadrosuna katarak transfer döneminde ses getirmeyi başarmıştı. Ben Arfa şimdi Fener'e her zamankinden daha yakın.