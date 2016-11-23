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Fenerbahçe non-stop çalışıyor!

F.Bahçe, Zorya maçının hazırlıklarına dün de devam etti

Fenerbahçe non-stop çalışıyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Zorya ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların top kapma ve pas çalışmaları yaptıkları belirtildi. Sarı-lacivertli ekip, bugün yapacağı idmanla Zorya müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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