Yol Durumu
  1. Şanlıurfaspor 6 yılda 12 hoca gönderdi
  2. Yolun açık olsun 12 dev adam

Ev sahipliğinin ne olduğunu dünyaya gösterdik

Ev sahipliğinin ne olduğunu dünyaya gösterdik
Gençlik ve Spor Bakanı , 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin 4 ev sahibi ülkeden biri olduğunu belirterek, "Türkiye organizasyon anlamında son yıllarda gerçekten dünyaya ev sahipliğinin ne olduğunu gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.
Etiketler:
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar