Daha iyisini yaparım!

Pazar gecesi Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine ön liberoda forma giyen Roman Neustadter, kendisi hakkında yapılan olumlu eleştirilerin ardından "Ben zaten uzun yıllar ön libero oynamıştım. Bu mevkiye alışığım. Bu bölgede derbi maçtakinden daha iyisini de yapabileceğime inanıyorum. Hocam da bu bölgede bana güvendi ve Galatasaray gibi önemli bir derbide bana görev verdi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapkım. Ama dediğim gibi bu bölgedeki en iyi maçım değildi. Daha iyisini de yapabılırım" diye konuştu.



PUAN KAYBETMEMELİYİZ

Galatasaray derbisinin kazanmış olmalarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Rus futbolcu, "Şampiyonluk mücadelesi için en küçük bir puan kaybına tahammülümüz yoktu. Galibiyet serisini devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece 3 puan kazandık" dedi.