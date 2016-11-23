Daha iyisini yaparım!

Pazar gecesi Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine ön liberoda forma giyen Roman Neustadter, kendisi hakkında yapılan olumlu eleştirilerin ardından "Ben zaten uzun yıllarön libero oynamıştım. Bu mevkiye alışığım.Bu bölgede derbi maçtakinden dahaiyisini de yapabileceğime inanıyorum.Hocam da bu bölgede bana güvendi veGalatasaray gibi önemli bir derbide banagörev verdi. Ben de elimden gelenin eniyisini yapkım. Ama dediğim gibi bu bölgedekien iyi maçım değildi. Daha iyisinide yapabılırım" diye konuştu.
PUAN KAYBETMEMELİYİZ Galatasaray derbisinin kazanmış olmalarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Rus futbolcu, "Şampiyonlukmücadelesi için en küçük bir puankaybına tahammülümüz yoktu.Galibiyet serisini devam ettirmemizgerekiyor. Sadece 3puan kazandık" dedi.
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