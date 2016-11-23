Yol Durumu
  1. Fenerbahçe non-stop çalışıyor!
  2. PFDK haberi bilet satışını durdurdu

Daha iyisini yaparım!

Derbide ’ın yerine oynayan Neustadter, “Uzun yılla rön libero oynamıştım. Bu mevkiye alışığım. Bu bölgede derbi maçtan daha iyisini yapabileceğime inanıyorum” diye konuştu.

Daha iyisini yaparım!
Pazar gecesi Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine ön liberoda forma giyen Roman Neustadter, kendisi hakkında yapılan olumlu eleştirilerin ardından "Ben zaten uzun yıllar ön libero oynamıştım. Bu mevkiye alışığım. Bu bölgede derbi maçtakinden daha iyisini de yapabileceğime inanıyorum. Hocam da bu bölgede bana güvendi ve Galatasaray gibi önemli bir derbide bana görev verdi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapkım. Ama dediğim gibi bu bölgedeki en iyi maçım değildi. Daha iyisini de yapabılırım" diye konuştu.

PUAN KAYBETMEMELİYİZ
Galatasaray derbisinin kazanmış olmalarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Rus futbolcu, "Şampiyonluk mücadelesi için en küçük bir puan kaybına tahammülümüz yoktu. Galibiyet serisini devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece 3 puan kazandık" dedi.
Etiketler:
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar