Bu tür spekülasyonlar çok normal!

SPORTİF A.Ş. yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu takımda son yaşananları NTVSpor'a değerlendirdi. Nazifoğlu, Fatih Terim iddialarıyla ilgili olarak, "Bu tür spekülasyonlar normal fakat Fatih Terim, Milli Takım'ın başında. Riekerink ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Şu an görevinde" ifadesini kullandı. Nazifoğlu, Selçuk İnan için de "Kesinlikle hocamıza karşı yapılmış bir şey yok. Selçuk ve Ayhan eski takım arkadaşı. Tamamen onla ilgili bir samimiyet. Biz, bir şekilde araya girdik ve kriz halloldu" yorumunu yaptı.