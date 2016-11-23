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Benzama yeniden milli takıma!

Deschamps, Benzema için açık kapı bıraktı

Benzama yeniden milli takıma!
FRANSA Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, şantaj suçlamasıyla hakkında dava açılan Real Madridli futbolcu Karim Benzema'nın, milli takıma dönebileceğini söyledi.

BENZEMA DA DÖNMEK İSTİYOR
Fransız futbolcu, "Milli takıma dönersem mutlu olacağım. Futbolu bunun için oynuyoruz. Ülkemi seviyorum" açıklaması yapmıştı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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