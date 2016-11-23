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son 13 yılın en iyi lideri

11 haftada 29 puan toplayan 11 hafta baz alındığında 13 yılın en iyisi

Başakşehir son 13 yılın en iyi lideri
Süper Lig'de ilk 11 haftada aldığı 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk 11 hafta baz alındığında son 13 yılın en başarılı takımı oldu.

2003/04'DE BEŞİKTAŞ 29 PUAN TOPLAMIŞTI
Son olarak Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda topladığı 29 puanın yanı sıra, attığı 28 ve yediği 6 golle +22 averaja ulaşmıştı. Ancak o sezon lig şampiyonu Fenerbahçe olmuştu.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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