Başakşehir son 13 yılın en iyi lideri

Süper Lig'de ilk 11 haftada aldığı 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk 11 hafta baz alındığında son 13 yılın en başarılı takımı oldu.



2003/04'DE BEŞİKTAŞ 29 PUAN TOPLAMIŞTI

Son olarak Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda topladığı 29 puanın yanı sıra, attığı 28 ve yediği 6 golle +22 averaja ulaşmıştı. Ancak o sezon lig şampiyonu Fenerbahçe olmuştu.



