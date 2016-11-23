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’da uçakta prim sevinci

Trabzonspor zaferi sonrası uçakta prim 50 bin TL’ye yükseltildi

Antalyaspor ’da uçakta prim sevinci
Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından uçakta galibiyet primini 50 bin liraya yükselttiklerini bildirdi. Kırmızı-Beyazlı oyuncular, galibiyetin coşkusuyla marşlar söyleyerek kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk lehine tezahürat yaptı. Antalyaspor, bu galibiyetle puan cetvelinde 11. sıraya yükseldi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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