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Acı veriyor böyle veda Avni Aker ağladı

Yerel gazetelerden Kuzey Ekspres, “Acı veriyor böyle veda. Avni Aker ağladı” manşetini attı

Acı veriyor böyle veda Avni Aker ağladı
Trabzon 'dan yayın yapan yerel gazeteler 1-0'lık Antalyaspor mağlubiyetinin ardından maçın hakemi Alper Ulusoy'un kötü yönetiminin yanı sıra takımın futbolunu da sert şekilde eleştirdi. Karadeniz Gazetesi, "İmdat! Yok mu kurtaran?", "Hakemler Trabzon'u katlediyor" başlıklarını atarken, İlkhaber Gazetesi, "Mağlubiyete mi yanalım, hakeme mi vuralım?", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Acı veriyor böyle veda!", "Avni Aker ağladı" manşetlerini attı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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