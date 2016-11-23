Trabzon 'dan yayın yapan yerel gazeteler 1-0'lık Antalyaspor mağlubiyetinin ardından maçın hakemi AlperUlusoy'un kötü yönetiminin yanı sıra takımın futbolunu da sert şekilde eleştirdi. KaradenizGazetesi, "İmdat! Yok mu kurtaran?", "Hakemler Trabzon'u katlediyor" başlıklarını atarken, İlkhaberGazetesi, "Mağlubiyete mi yanalım, hakeme mi vuralım?", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Acı veriyor böyle veda!", "Avni Aker ağladı" manşetlerini attı.
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