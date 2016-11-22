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TVF’nin yeni başkanı üstündağ oldu

TVF’nin yeni başkanı üstündağ oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Akif Üstündağ başkan oldu. 129 delegenin 128'ininden oy alan Üstündağ, "15 Temmuz gecesini büyük bir dayanışmayla, milletçe hep birlikte aştık. Sevinerek görüyorum ki voleybol camiamız da bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir ve etmeye devam etmektedir" dedi.
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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