Yol Durumu
  1. Burnu kırılan Serdar maskeyle oynayacak
  2. Saray’da deprem!

Taraftardan ’e tepki

Galatasaray taraftarı bu sezon tel tel dökülen ’e tepki gösteriyor

Taraftardan Sneijder’e tepki
Galatasaray' da yakın zamana kadar taraftarın sevgilisi olan Sneijder şimdi istenmeyen adam ilan edildi. Hollandalı futbolcunun bu sezon gösterdiği kötü performans Fenerbahçe maçında da devam edince taraftar isyan etti. Sarı-Kırmızılı oyuncunun bu sezon ligde gol atamaması, maçlarda kurtarıcı rolü üstlenememesi ve disiplinsiz davranışları bardağı taşırırken sosyal medyada Sneijder'e tepki yağıyor.
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar