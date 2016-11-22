Taraftardan Sneijder’e tepki

Galatasaray' da yakın zamana kadar taraftarın sevgilisi olan Sneijder şimdi istenmeyen adam ilan edildi. Hollandalı futbolcunun bu sezon gösterdiği kötü performans Fenerbahçe maçında da devam edince taraftar isyan etti. Sarı-Kırmızılı oyuncunun bu sezon ligde gol atamaması, maçlarda kurtarıcı rolü üstlenememesi ve disiplinsiz davranışları bardağı taşırırken sosyal medyada Sneijder'e tepki yağıyor.