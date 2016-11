Saray’da deprem!

Kadıköy'de makus talihini değiştiremeyen Galatasaray'da Fenerbahçe yenilgisinin etkileri çok ağır oldu... Şampiyonluk yarışında çok geride kalan Sarı-Kırmızılılar'da büyük bir kaos baş göstermiş durumda... Derbide yedek kalan Selçuk İnan dün yapılan idmana katılmadı. İddialara göre milli futbolcu yedek kaldığı için derbi öncesi ısınmaya geç çıktı, ardından isteksiz tavırlar sergiledi. Selçuk, Eren'in sakatlığı sonrası Cavanda'nın oyuna girmesine de sinirlendi ve yardımcı antrenör Ayhan Akman'la sert bir tartışma yaşadı. İkilinin tartışması doping odasında kavgaya dönüştü. İddialara göre Akman, "Sen kimsin! Seni mahvederim! İşimize nasıl karışırsın?" diye bağırdı. Selçuk ise, "Ben bu takımın kaptanıyım, esas sen kimsin?" yanıtını verdi. Riekerink de bu nedenle takım otobüsünde yıldız futbolcuya "Yarın idmana gelme" dedi. Dünkü çalışmaya çıkmayan kaptan Selçuk'a ağır bir ceza gündemde... Florya'da esen sert rüzgarlar bununla da sınırlı kalmadı. Başkan Dursun Özbek, hedefteki isim Riekerink'le bir araya geldi. Özbek'in, "Tüm krediler tükendi. Bursa maçında da kötü bir skor alınırsa yola devam edemeyiz" dediği öğrenildi. Sızan bilgilere göre yönetim her ihtimale karşın teknik adam arayışına başladı. Hatta Frank de Boer'in ilk aday olduğu belirtiliyor. Yönetimin gözdağı verdiği Riekerink ardından futbolcularla toplantı yaptı. Hollandalı hoca, "Bundan sonra formasını terletmeyen bu takımda oynayamaz" restini çekti.



FUTBOLCULARIN SORUNU PARA KRİZİ Mİ?

BÜYÜK bir ekonomik kriz yaşayan Galatasaray, uzun süredir futbolculara ödemeleri düzenli bir şekilde yapamıyor... Fakat yönetimin bazı yabancı oyunculara ödeme yapmasının takımda kriz yarattığı, ortaya çıkan kötü sonuçların nedeninin de bu olduğu öne sürülüyor.