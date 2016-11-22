Onur isyan etti: Peşimizi bırakın

Trabzonspor' un tecrübeli kalecisi Onur Kıvrak maç sonrası isyan etti. Onur, "Trabzonspor'un önü kesilemeyecek. Ne olursa olsun bu köklü kulüp, bu köklü camia, bu temiz forma bir gün hak ettiği yerlere gelecek. Lütfen peşimizi bırakın. Biz oynayalım kesmesinler önümüzü. Kaybederiz, kazanırız önemli değil. Bir daha hakem hatalarıyla gündeme gelmeyelim" dedi.