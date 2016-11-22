Manisa’da gol yok

TFF 1. Lig'in 11. haftasında son sıraları yakından ilgilendiren maçta Manisaspor sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. 32. dakikada Eneramo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Furkan son anda uzanarak filelere gitmesini önledi. 58. dakikada orta saha yakınlarında Zola, rakibi Savaş'a yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak, oyun dışına gönderildi. Kalan dakikalarda gol gelmedi ve maç 0-0 bitti.