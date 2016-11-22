K.Paşa-Karabük tekrarlanabilir

Kasımpaşa ile oynanan ve 2-2 sona eren maçın 13. dakikasında hakem Serkan Çınar'ın Castro'nun golü öncesi düdük çalıp önce penaltı kararı vermesi ve ardından 2. kez düdük çalarak bu kez gol kararı vermesi tartışma yarattı.



GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ

Hakemin penaltı atışını iptal ederek gol kararı vermesinin kural hatası olduğu ortaya çıkarken gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi.