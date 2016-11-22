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Karşıyaka&Uşak zorlu sınavda

FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki 2 temsilcimiz 6’ncı maçlarına çıkıyor

Karşıyaka&Uşak zorlu sınavda
Potada FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Karşıyaka ve Muratbey Uşak bugün gruplarında 6. maçlarına çıkacak. Pınar Karşıyaka saat 18.00'de deplasmanda K.Yuzhny ile oynayacak.

MURATBEY UŞAK EVİNDE
C Grubu'nda yer alan Muratbey Uşak ise saat 18.00'de Varese'yi ağırlayacak.
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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