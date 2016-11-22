Karşıyaka&Uşak zorlu sınavda

Potada FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Karşıyaka ve Muratbey Uşak bugün gruplarında 6. maçlarına çıkacak. Pınar Karşıyaka saat 18.00'de deplasmanda K.Yuzhny ile oynayacak.



MURATBEY UŞAK EVİNDE

C Grubu'nda yer alan Muratbey Uşak ise saat 18.00'de Varese'yi ağırlayacak.